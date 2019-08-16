「願擔起責任帶領大家」 北市議員林亮君參選時力黨主席

2019-08-16 10:53

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量路線、總統大選支持誰遲遲未定，立委林昶佐、洪慈庸因此相繼退出時代力量，台北市議員、時代力量決策委員林亮君今上午宣布參選時代力量黨主席，她表示，每次開決策會都損失一位戰友，因此她選擇站出來，她不希望再失去任何一位戰友，我願意擔起責任帶領大家。」

林亮君今召開記者會，對外宣布將投入時代力量黨主席選舉，她表示，時代力量在4年前成立，所有的台灣人、年輕人都相信對公平正義的堅持，用選票、行動就能讓一切有所不同，關心政治就能創造改變，是她所認為時代力量的價值，至今仍然有非常多時力夥伴們，還是會到街頭宣講，對社會議題、理念價值倡議，就是希望更多人能關心政治，創造對未來的改變。

林亮君指出，回顧這4年台灣社會正大步向前邁進，許多長年的社會沉痾，一點一點透過改革正在改變，對中國的抵抗力，也越發地堅實，來自國會的監督與支持，當中的重要關鍵，面對即將到來的大選，台灣在前進，時代力量也必須繼續前進。

林亮君說，黨內互相最近有些批評，既然決定投入黨主席的選舉，就會扮演溝通協調的角色，將從這方向努力，她希望能建立黨內每個人的對彼此的信任，能夠把心中路線想法講出來，好好的彼此溝通，未來才能做出路線上明確的輪廓。

媒體詢問退黨的林昶佐、洪慈庸能夠理解嗎？林亮君表示，離開的人都會給予他們祝福，留下的人會一起繼續努力。

至於未來若任黨主席，是否和立委黃國昌討論小綠的問題？林亮君表示，不單單要和黃國昌討論，黨的路線問題，要和黨內所有年輕朋友討論，這不是和單一個人討論，「這就是我說的，黨主席要負起的責任。」

媒體問到，先前有慰留邱顯智，如今宣布參選是否慰留不成？林亮君說，邱顯智主席這半年來花了非常多努力，辭去黨主席一定很不捨，現在她願意擔起責任帶領大家一起走。（11:09更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法