紀念九二海戰61週年攝影特展 「航‧跡」定格官兵衛海艱辛

2019-08-16 23:59

〔記者張忠義／高雄報導〕海軍艦隊指揮部今天在高雄市臺灣眷村文化園區舉行「紀念九二海戰61週年攝影特展」，透過「航‧跡」、「動人心弦」兩大專題攝影作品的詮釋，忠實呈現艦隊戮力戰備整備、捍衛海疆的付出，策勵官兵傳承忠義軍風，發揚「九二海戰」的以寡擊眾、不畏艱險的奮勇精神。

開幕典禮由海軍艦指部指揮官李中將主持，並邀請高雄市文化局文化資產中心主任李毓敏、軍中人權促進會會長陳碧娥（黃媽媽）、左營地區里長與官兵共襄盛舉。

紀念「九二海戰」影展在高雄市臺灣眷村文化園區展出，展出地點為前海軍登陸第1艦隊艦隊長馬順義少將眷舍，以別出心裁的布展方式，在眷舍內的每一空間陳展官兵精采攝影作品，以及「潛艦特區」、「海航特區」、「敦睦特區」和官兵自製多媒體影片，彼此有所區隔，卻又相互呼應。

部分展出作品以巧思印製成窗貼，貼在玻璃窗上，形成每一片窗框就是一個軍事即景，在懷舊氛圍中，看見海軍官兵與眷村緊密的關係，讓觀賞者感受到對時代的懷念與情感延續。

李指揮官表示，此次特別以不同以往的方式，紀念我國海軍戰史中最輝煌勝利的「九二海戰」，希望透過影展讓官兵牢記先烈前輩的奮鬥犧生，不管在過去、現在和未來，莫忘肩上所擔任的責任和使命，達成捍衛海疆的重任。

展出鳥類專題攝影作品的黃媽媽指出，在海軍艦指部邀請參展過程中，感受到官兵的誠意和重視，並特別由黃本先中校、黃國彥少校、周宇凡上尉、王柏軒中尉等人為她創作、錄製一首《永遠的夢》歌曲，令她相當感動，能夠以自己「鳥事一籮筐」的作品與海軍官兵聯展，感到非常高興，也希望各界能帶著親友，一起到影展見證海軍弟兄姐妹的作業、服勤、戰備的辛苦，以及才華洋溢的一面。

今年是九二臺海戰役61周年，此一以寡擊眾的戰役，正式見證臺海跨越一甲子的和平。回顧戰史，民國47年9月2日「823戰役」中，為掩護國軍後勤運補至金門，海軍維原（PCE-42）、沱江（PC-104）及柳江（PC-123）等3艘艦艇遭共軍快艇襲擊，在全體官兵沉著應戰、奮勇抵抗下，雖造成部分官兵傷亡，卻也擊沉共軍魚雷快艇8艘、大型砲艇2艘，擊傷砲艇2艘，締造「九二海戰」大勝的輝煌史頁。

「紀念九二海戰61周年攝影特展」展出時間自即日起至9月20日止（每週一休館），時間為每日上午9時30分至下午5時30分，地點在高雄市左營區明德新村5號，免費開放參觀。

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