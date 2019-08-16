2場「WeCare高雄大遊行」幾經波折 高市警局准了！

2019-08-16 18:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕幾經波折的2場「WeCare高雄大遊行」，今天二度叩關，高雄市警局傍晚正式批准了。

今天二度叩關申請

市警局原以大遊行過程有「集會」行為，要求補正場地使用同意書，同時要求附養工處的路權核准書，因要件均未到位，被警方「不予許可」而駁回，引起誤會、反彈，今再修改後二度叩關，巧的是，警方傍晚收到路權核准公文，大遊行企劃書上已刪除相關集會部分，警方受理後迅速審查，傍晚核准11、12月2場10萬人大遊行。

據了解，申請單位包括台灣基進高雄黨部、WeCare高雄發起人尹立等人，均尚未收到工務局養工處的「路權核准」公文，因此，今天重新修改企劃書送件至市警局，二度叩關申請11月16日、12月21日「WeCare高雄大遊行」，仍未附上這份關鍵的「路權核准」公文，不過，市警局協助印附此一電子公文，並通知申請人已收到路權機關的同意，該路權早於8月9日申請迄今才核准下來。

警收到「路權核准書」

警方強調公務員必須依法行政，昨天因「路權核准」公文未到位，申請人也未補正，加上該遊行企劃書內容提及「舞台表演」、「演說」等集會活動處所的所有人或管理人同意書，市警局才會以「不予許可」駁回申請，因重新送審的企劃書刪除集會活動，化解爭議，是重審過關的關鍵之一。

警方不會有任何政治立場或考量，不過，因申請人和市府認知有出入，台灣基進與WeCare高雄等民團今早邀綠營議員，共赴鳳山行政中心痛批高雄香港化！怒批韓國瑜與林鄭月娥「同樣是政治0分，其實背後是中國100分」。

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