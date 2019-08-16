遭批未爆彈 潘恒旭吃炸藥邀楊秋興到佛光山發誓對帳

2019-08-16 16:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興昨砲轟潘恒旭的2千萬，就是韓國瑜的未爆彈。潘恒旭隱忍一天後，今天下午吃到炸藥在臉書還擊，批評楊秋興不改情緒勒索、背叛背骨，還邀請楊一起到佛光山發誓跟對帳對質！對此，楊秋興的手機轉入語音信箱，尚無法得知他的回應。

韓國瑜政治獻金支出項目中，有2千萬給潘恒旭當時任職的「旭創意有限公司」，楊秋興昨天下午爆料說，「潘恒旭的2千萬就是未爆彈」。

楊秋興指出，潘恒旭、潘恒芳（旭創意掛名負責人）一看就是家人，有2千萬這是已爆彈，不是未爆彈，到底是不是真的2千萬，支出項目都是評估、研究，這些錢是不是有洗錢防制法的問題？這是刑事責任，有沒有虛報的問題？資金的走向怎麼走？

對此，潘恒旭昨晚受訪時，還口氣平和的強調：「帳目絕對不會有問題，有任何疑問，民進黨早就出手了」，這些經費是之前選舉廣告專案晚會的藝人通告卡司費用，還有一些媒體專案的花費、電視廣告製作、拍攝 、託播等。

潘恒旭也承認，潘恒芳是他姐姐，至於公司登記地址經查並沒有該公司，潘恒旭表示該處是代收處，實際營業地點在他處。

豈料今天下午，潘恒旭似乎吃到炸藥，他在臉書打卡佛光山，並發文「敬告楊秋興前縣長」，表示旭創意2002年就成立了，還上過商業週刊封面50位台灣接班人，經營的客戶都是上市公司。

潘恒旭強調，一家16年的行銷公司，被你（指楊秋興）抹黑爲紅衛兵、洗錢公司，你身為政治前輩，不改情緒勒索、背叛背骨、翻臉無情本性，我為你感到悲哀跟丟臉。「我們一起去您最常去的佛光山一起發誓跟對帳對質吧！我等您！」潘恒旭最後還撂下狠話說，「看誰在菩薩前爆炸」。

潘恒旭還嗆楊秋興說，限他3天內來與他對帳，「見證我的毀滅與爆炸」，但若查無不法，請楊秋興捐300萬元給高市社會局。

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