「藍色恐怖」來了！遭開除黨籍 藍營黨代表嗆韓「一人毀全黨」

2019-08-16 15:46

〔記者施曉光／台北報導〕最近質疑國民黨總統參選人韓國瑜的藍營人士紛紛遭開除黨籍，自稱說實話被高雄市黨部決議開除黨籍的黨代表敖博勝今天下午召開記者會質疑「藍色恐怖來了」，並呼籲為了黨與國，為了全民未來以及下一代的教育，韓國瑜應該主動退選，給國民黨留一點尊嚴，他並宣布跟進前高雄縣長楊秋興腳步，宣布退出國民黨。

敖博勝透露，黨中央提名韓國瑜後，國民黨早已有分裂情況，「一言堂不代表沒有雜音」，許多他在各地的年輕藍軍議員朋友，很多人都挺郭台銘，雖然大家表面上說支持黨的提名人，但都不提韓國瑜的名字，他個人也支持郭台銘，唯有郭才能救國民黨，他希望郭台銘能取代韓國瑜參選總統。

敖博勝表示，自己針對韓國瑜的質疑言論都是實話與合理的質疑，卻被開除黨籍，反而滿嘴謊話的人可以參選總統，這樣的國民黨還有未來嗎？他並強調，根據兩份最新民調分別有37%、43%的民眾希望換掉韓國瑜，而且許多民調顯示討厭韓或不信任韓的民調數字也非常高，不信任度甚至已經遠超過民進黨，如果國民黨再視而不見，幫韓辯護，豈不是「全黨救一人，一人毀全黨」？

他還說，國民黨4年前「換柱」前，黨中央有開除當時批評參選總統的洪秀柱的中常委與黨員嗎？如今批評韓國瑜的人卻一律要被開除，變成「一言堂」，已經完全偏離理性與中間選民。

敖博勝並抨擊韓國瑜的言行已經對下一代造成不良影響，韓多次自稱17年前花天酒地，自豪現在已經改過自新，但真的改了嗎？最近許多爆料都顯示，韓國瑜無論過去或競選市長期間，都有不良紀錄，過去擔任立法委員時期還曾有4個會期完全沒有提出質詢，擔任高雄市長後，每天晚起床，早上直奔第一場活動，沒有進入高雄市政府，難怪大家會質疑韓國瑜有沒有簽公文。

他並指出，韓國瑜申報的政治獻金資料，外界有一些合理懷疑，未來還會持續被檢驗，如果國民黨對質疑者一律開除黨籍，就像寓言故事「國王的新衣」一樣，而且韓的言行已突破善良百姓的最低道德底線。

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