通過「禁黑韓條款」KMT淪一言堂 89％網友：無益選情

2019-08-16 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨中評委陳宏昌在公開場合批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」，國民黨中常會即在14日決議通過「禁止詆毀韓國瑜條款」。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」今在臉書發起投票，針對該條款，詢問網友認為對選情有沒有幫助，結果有近9成網友表示「沒有幫助」。

陳宏昌與前高雄縣長楊秋興因公開批韓而遭到國民黨開鍘，除了開除2人黨籍外，國民黨中常會更在14日針對「韓黑」通過「禁止詆毀韓國瑜條款」，選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。

對此，「老天鵝娛樂」即在臉書發起票選活動，詢問網友「針對楊秋興、陳宏昌被開除黨籍，認為國民黨的『禁黑韓條款』對選情有幫助嗎？」截至發稿前共有8456名網友進行投票，而有高達89%的網友認為「沒有幫助」。

網友紛紛留言表示，「真正的一言堂」、「一言堂條款，都什麼年代了」、「反而越描越黑」、「不能包容不同聲音的政黨......」、「想也知道，更負面」。

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