韓國瑜不告楊秋興有內幕？ 尚毅夫驚鄭弘儀問到重點！

2019-08-16 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕前藍委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興接連指控國民黨總統參選人韓國瑜「吃喝玩樂、抱女人」、「小三、夜店是進行式」，國民黨也接連開除2人，但韓國瑜只喊告陳宏昌，卻沒說要告楊秋興，也讓人霧裡看花。對此，主持人鄭弘儀一句，「我就沒有做，告了會怎樣」，讓名嘴尚毅夫驚呼，「這個你問到重點了」。

對此，尚毅夫15日晚間在三立節目《鄭知道了》 表示，人在國外的楊秋興表明回台後會拿出指控的證據，若證據曝光就是一槍斃命，但鄭弘儀質疑，當時韓國瑜被美麗島電子報董事長爆料婚外情、私生女，二話不說馬上提告，面對陳宏昌也是要求限期道歉，否則要提告，但奇怪的是，楊秋興他卻不敢告。

尚毅夫直言，韓國瑜告陳宏昌基本上也不太會贏，因為韓國瑜先前就有承認過這些事，而韓國瑜最後也不會真的告下去，他要顧慮的事情太多了；至於楊秋興指控韓國瑜，這給外界的想像空間比陳宏昌給外界的想像空間還要多。

此時鄭弘儀質疑，韓國瑜冒著參選總統大量流失選票的風險卻不告楊秋興，這樣不是很怪？還強調韓國瑜告了會有什麼後遺症，「我就沒有做，告了會怎樣」？尚毅夫想了一下驚呼，「這個你問到重點了」。

楊秋興日前在臉書上指控韓國瑜「小三、酗酒、夜店」都是「現在進行式」，國民黨高雄市黨部15日下午宣布開除他的黨籍，但楊秋興先行宣布退出國民黨，還說對韓國瑜看走眼，向高雄市民道歉。

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