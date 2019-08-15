蔡英文競辦發言人撿到槍 酸韓國瑜「無為而治」最佳典範！

2019-08-15 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以後，就有不少聲音批其不專心市政，自成為國民黨總統候選人以後，更被虧是「part time市長」。對於外界批評，韓國瑜曾在媒體面前稱自己每天至少批「10件」公文，總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄今天就在臉書上貼出其他縣市首長的上班狀況，酸韓堪稱是「無為而治」的典範！

有名嘴爆韓國瑜上任後不批公文，讓韓國瑜氣得反駁，表示自己每天至少批10件公文以上，反擊質疑聲浪。對此，阮昭雄就表示，其他同為「責任制」的五都市長皆早出晚歸，別的不說，同樣是國民黨的台中市長盧秀燕，凌晨5點就早起利用空檔批「堆積如山的公文」；桃園市長鄭文燦也曾表示自己的基本工時是從早上7點到晚上11點。

再看近期南台灣大雨，阮昭雄虧，同樣面臨致災性豪雨，韓國瑜堅守「假日一定拚選舉」的原則，批完「10件以上公文」就下班，而台南市長黃偉哲卻凌晨3點就起床監控災情，讓阮昭雄「佩服」表示，「韓市長對『責任制』和『分層負責』的超前理解，讓其他市長瞠乎其後，堪稱『無為而治』的典範啊！」

阮昭雄繼續酸，指近期高雄市爆發登革熱疫情、愛河變色、淹大水，千錯萬錯都是分層公務員的錯，絕不是韓國瑜，就是有人惡意卡韓，「絕非『每天至少批10件公文以上』的韓市長『荒廢市政、只顧選舉』造成的惡果」。

文末阮昭雄還下了超酸標語「選舉行程凌駕市政經營、粉身碎骨睡到中午」，但他也不忘強調，玩笑話歸玩笑話，還是希望韓國瑜在角逐大位的同時多關心市政。

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