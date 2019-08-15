香港改為中國直轄市？ 顏擇雅4點分析：可能性不大

2019-08-15 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕「信傳媒」今（15日）日報導，為解決香港反送中抗爭問題，中共可能考慮宣布將香港改為直轄市，讓「一國兩制」壽終正寢，成為標準的「一國一制」。對此，作家顏擇雅表示，她認為可能性不大，應該是中共故意釋放消息出來測水溫。

顏擇雅今天在臉書表示，媒體報導中共考慮收回一國兩制，宣布香港為中國直轄市，「我認為可能性不大，但北戴河討論的options（選項）之一可能有這項。應該是故意釋放出來測水溫」。

顏擇雅指出，可能性不大的原因之一是面子問題，因為這樣等於中共承認一國兩制全面失敗，而且這已經是第二次，第一次是西藏，都失敗兩次了，「北京還有什麼臉來要求台灣討論一國兩制台灣方案」？

顏擇雅說，第二原因是，中共在經濟上仍需要香港是個特區。近日許多人說中共已經不需要香港，因為香港GDP如今在中國已經佔比很小，但她解釋：「我反對這種看法。香港依然是大型中企（騰訊，小米，華為等）取得資金的最重要管道。沒有香港，中企拓展海外版圖的困難度會變高。」

第三原因，若中共取消香港特區地位，表示移民入港的內地人會更多，更擠壓港人的民生條件，香港一定民怨會更高，將來抗爭更劇烈；最後則是「拿掉香港與內地（中國）的界線，兩邊的資訊隔離可能會很快消失，讓同情香港的內地人反而變多，讓抗爭更可能蔓延到內地（中國）」。

顏擇雅認為：「對北京好，也對香港好的解決方案，是雙方都找一個台階下。北京如果現時還需要林鄭（港特首）在前面擋子彈，讓警高層下台也是一個方案。北京現正全面支持香港警察，但支持港警與支持港警高層是兩回事。」

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