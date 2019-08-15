吳釗燮抵吐瓦魯參加太平洋論壇 與理念相近國家會談

2019-08-15 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今（15）率團抵達太平洋友邦吐瓦魯國，參加「太平洋島國論壇」（PIF）相關活動。外長此行除了參加論壇，也將與理念相近國家進行雙邊會談，研商如何因應區域挑戰，不過現階段並不會公開會談國。

外交部今天表示，吳釗燮今率團抵達太平洋友邦吐瓦魯國，參加「太平洋島國論壇」（PIF），將出席第27屆「台灣/中華民國與論壇國家對話會議」，透過多邊機制，強化我國與太平洋友好國家的合作關係。

外交部發言人歐江安今天在例會中指出，訪問期間，吳部長將會晤友邦官員，討論深化雙邊合作的具體作為，並傳達我國政府珍視與各友邦情誼的堅定立場；也將會晤吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga），並辦理年度潔淨能源合作計畫捐贈儀式，彰顯我國樂願協助友邦發展的具體承諾。

歐江安也提及，吳部長也將與理念相近國家進行雙邊會談，就印太地區面臨的情勢發展與各種挑戰進行對話、交換意見，至於是和哪些國家會談，將待會議舉行完後再考量是否公開。

「太平洋島國論壇」（PIF）是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織。自1993年至今，我國均以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以發展夥伴身分參與相關活動，也與PIF秘書處推動「區域發展援助」及PIF獎學金等合作計畫，為區域發展貢獻心力，深獲成員國肯定。

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