郭董若不選總統下一步 柯文哲︰郭是最佳平衡點、沒有再講

2019-08-15 10:12

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚在「吳董談大選，柯粉見面會」網路直播時，被詢及鴻海集團創辦人郭台銘若不選2020年總統時柯要怎辦？吳搭腔「拚落去」，柯則說「好啦，那就這樣吧」，對此，柯今早於媒體聯訪時表示，郭台銘是最佳平衡點，如果沒有平衡點再講。

媒體問柯文哲參選的機率，他重提「統計對群體才有意義，對個人，有發生就一，沒發生就零」；對於綠營傳出柯不選的機率較高，是因為柯認為現在勝選機率不高，而且不想得罪大綠（民進黨）？柯歎口氣後說，老實講，永遠不要猜測柯文哲的行為。

柯文哲多次希望促成與郭台銘及王金平三方會談，迄今沒著落，週日會談的計畫，傳出王的時間不一定可以，是否還有變數？對此柯說，不急，幕僚會安排，離週日還很久。

媒體追問，日前郭柯會時，柯感覺郭參選的意願怎樣？柯表示，每個人都對台灣前途感到憂心，所以要找個機會，三人坐下來談，憂心還是要有下一步；至於關鍵點是否卡在郭、王都想要當正的（總統）嗎？柯答，是這樣嗎？不是吧，他們談甚麼，我又不在場，我怎麼知道？

媒體又問，王金平不會想當副手，你們3人談，要談什麼？柯表示，達到一定年齡、一個程度的人，腦袋想的是台灣整體利益與人民最大福祉，放在第一順位，個人當不當、當什麼職務，不是那麼重要，老子「生而不有，為而不恃，功成而弗居」，我們3人這種態度是有的。

此外，是否認為郭相較於王比較適合當正的？柯表示，都可以合作的時候，誰當什麼位置不是那麼重要。

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