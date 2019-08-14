韓競總聲明 飲料（酒）品項44萬多元 僅4萬3是捐贈的高粱酒

2019-08-14 23:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕有關媒體報導指稱韓市長在競選市長期間，使用政治獻金購買酒類？韓國瑜競選總部晚間聲明是錯誤資訊，澄清飲料（酒）品項的44萬3千460元當中，只有4萬3千元是捐贈的高粱酒，其他都只是汽水、果汁、保養類等飲品。

韓競總說明，政治獻金捐贈有分金錢與非金錢，依作帳憑證記載107年9月26日，金門陳先生捐贈金門高粱酒120瓶（價值43000元整），原始憑證編號0926000121，卻被有關媒體錯誤報導為使用政治獻金雜項支出購買高粱酒，競總強調，酒不是政治獻金買的，是金門陳先生實體捐贈。

競總進一步指出，依政治獻金法項目規定，酒與飲料，屬於同一科目，而飲料（酒）品項的44萬3460元當中，只有4萬3是捐贈的高粱酒，其他都只是如汽水、果汁、保養類等飲品。

競總表示，韓市長競選期間的非金錢捐贈實體物，除了金門高粱酒之外，尚有飲料、面膜、餅乾、水果、茶葉及咖啡等。

依照監察院規定超過2千元物資捐贈，必須開立非現金捐贈收據，捐贈是收入，而實體物資如酒、飲料、面膜、餅乾、水果、茶葉及咖啡等，因屬於消耗品、則必須在使用後核銷，開立雜支支出單據。

競總重申，政治獻金完全依照監察院規定辦理申報，監察院皆有資料可供查閱，並無使用政治獻金購買高粱酒或面膜等，這些都是支持者實物捐贈，依規定也會開立「雜支支出單據」，而飲料（酒）品項當中，只有4萬3是捐贈的高粱酒，其他都只是如汽水、果汁、保養類等飲品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法