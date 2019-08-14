桃園第二預備金被批濫用 審計處要求加強審核

2019-08-14 22:51

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今年六月審查從去年5月到今年4月第二預備金使用情形，遭議員吳嘉和批評濫用，連農博志工吃飯都使用該款項，當時主計處長林世杰強調一切合法規定；審計處去年決算報告出爐，直指動支第二預備金原因非屬緊急性質，亟待加強審核機制，形同打了市府一巴掌。

對此，林世杰解釋，簡單講「緊急性質」就是沒有錢，找不到財源才會動用第二預備金，目前市府對動用第二預備金審核已經建立一套機制，例如，同樣的事情不能動用第二次；另申請第二預備金結餘款過多的單位，過程中會要求提出工程明細；若動用第二預備金未使用，會要求明年編列正常預算，不得辦理保留。

林世杰表示，預算執行時難免有變化，第二預備金編列可補預算不足，讓首長可以彈性運用，尤其是工程部分，如果沒有足夠財源追加預算，使用第二預備金是最好方式。

審計處決算報告直指，市府「動支第二預備金、災害準備金有助於因應突發政事、加速災區復建，惟部分申請動支案件未審慎評估，或執行效能不佳連年保留、或動支原因非屬緊急性質，亟待加強審核機制。」

審計處還點名警察局、原民局、秘書處等3局處辦理「守望相助隊冬季制服採購案」等工程，申請動支第二預備金3927萬餘元，於年度終了時全數未執行 ，針對其中的3498萬餘元辦理保留，顯示動支第二預備金案件，未能斟酌執行能力，或審慎評估待解決問題，致年度結束時未執行，尚待持續督促檢討。

事實上，桃園市議會今年6月審查去年5月到今年4月第二預備金使用情形，議員吳嘉和就批評，執行情形看不到緊急性，包含客家文化節、農博志工感恩餐會用第二預備金時在太誇張，如今審計處報告出爐直指第二預備金使用不當，建議規範活動不得動支第二預備金，另工程經費不足，儘量透過追加預算補足。

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