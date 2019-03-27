嘉義縣府第二預備金2800萬做藝術品辦活動 議會不給過撤回

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府2018年以第二預備金900萬元辦理地景藝術及1900萬元辦理歲末大型戶外表演，今天縣府送去年度「總預算第二預備金動支數額表」進議會審查，多位議員抨擊縣府竟用「救命錢」做藝術品和表演活動，無人同意此項支出，聯席審查中議決將此2800萬元經費撤回。
嘉義縣議會今天召開臨時會，縣長翁章梁提案「107年度本縣總預算第二預備金動支數額表」（前縣長張花冠任內支出）送議會審議，縣議員詹琬蓁率先提出質疑，許多民眾質疑縣府亂花錢做藝術品，而縣府去年地景藝術經費1000萬元，竟又認為不足而用第二預備金再編900萬元，「做這麼多藝術品到底有什麼用？」
詹琬蓁說，縣府這幾年共花4700萬元做30餘件藝術品，怎麼不補助給學生學習藝術？「每年監督，每年罵卻每年編」，她堅決反對審查此案。
議員李國勝也抨擊縣府亂花第二預備金，「錢要花在刀口上」，用1900萬元辦活動，暗渡陳倉，議會絕不背書；議員王啓澧則說，藝術品若中央補助還可以做，不應由縣款執行，要花錢應要落實在教育上，培養學生文化藝術等；縣議員吳思蓉等也表態不應過關。
縣議員賴瓊如說，第二預備金要花在需要的人身上，例如天災或農損時給予補助，而不是花在藝術品和表演；縣議員林緗亭則說，議會有此反彈，是因嘉義縣文化觀光局藐視議會，原本以為不用第二預備金辦表演活動，卻一騙再騙，失信議會，她認為第二預備金不能積非成是，「不得用來辦藝文活動」。
嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，2015年故宮南院開幕，當時為配合讓縣府周邊形塑博物館群形象，因此設置地景藝術，去年地景藝術共1900萬元，共在嘉義高鐵站前公園、永慶高中旁等地設置10件，近年共設置30餘件，未來已不會再編列預算製作地景藝術。
嘉義縣府主計處長陳明儷則說，去年度的第二預備金已經執行，列入年度決算，議會不通過，決算需重編，後續還有各種流程。
主席陳柏麟原提出此案審議通過附帶決議，從今年度至本屆任期結束，嘉義縣府動支第二預備金辦理地景藝術及戶外演出前，需先將計畫經費送議會審議，同意才能實施；但多位議員仍不同意，也認為新任議員不應為先前縣府的作為背書，堅不同意，主席詢問在場議員「同意此案請舉手」，無人舉手，最後議決「去年度總預算第二預備金動支數額表」案中，900萬元嘉義縣地景藝術及1900萬元嘉義縣歲末戶外演出案共2800萬元撤回。
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嘉義縣議員詹琬蓁抨擊縣府去年竟用第二預備金辦理地景藝術及戶外表演。（記者林宜樟翻攝）
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嘉義縣議員李國勝抨擊縣府去年竟用第二預備金辦理地景藝術及戶外表演。（記者林宜樟翻攝）
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嘉義縣府去年以第二預備金辦理地景藝術及戶外表演。（記者林宜樟翻攝）
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嘉義縣議員詹琬蓁抨擊縣府去年竟用第二預備金辦理地景藝術及戶外表演。（記者林宜樟翻攝）
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