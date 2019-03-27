嘉義縣府第二預備金2800萬做藝術品辦活動 議會不給過撤回

2019-03-27 12:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府2018年以第二預備金900萬元辦理地景藝術及1900萬元辦理歲末大型戶外表演，今天縣府送去年度「總預算第二預備金動支數額表」進議會審查，多位議員抨擊縣府竟用「救命錢」做藝術品和表演活動，無人同意此項支出，聯席審查中議決將此2800萬元經費撤回。

嘉義縣議會今天召開臨時會，縣長翁章梁提案「107年度本縣總預算第二預備金動支數額表」（前縣長張花冠任內支出）送議會審議，縣議員詹琬蓁率先提出質疑，許多民眾質疑縣府亂花錢做藝術品，而縣府去年地景藝術經費1000萬元，竟又認為不足而用第二預備金再編900萬元，「做這麼多藝術品到底有什麼用？」

詹琬蓁說，縣府這幾年共花4700萬元做30餘件藝術品，怎麼不補助給學生學習藝術？「每年監督，每年罵卻每年編」，她堅決反對審查此案。

議員李國勝也抨擊縣府亂花第二預備金，「錢要花在刀口上」，用1900萬元辦活動，暗渡陳倉，議會絕不背書；議員王啓澧則說，藝術品若中央補助還可以做，不應由縣款執行，要花錢應要落實在教育上，培養學生文化藝術等；縣議員吳思蓉等也表態不應過關。

縣議員賴瓊如說，第二預備金要花在需要的人身上，例如天災或農損時給予補助，而不是花在藝術品和表演；縣議員林緗亭則說，議會有此反彈，是因嘉義縣文化觀光局藐視議會，原本以為不用第二預備金辦表演活動，卻一騙再騙，失信議會，她認為第二預備金不能積非成是，「不得用來辦藝文活動」。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，2015年故宮南院開幕，當時為配合讓縣府周邊形塑博物館群形象，因此設置地景藝術，去年地景藝術共1900萬元，共在嘉義高鐵站前公園、永慶高中旁等地設置10件，近年共設置30餘件，未來已不會再編列預算製作地景藝術。

嘉義縣府主計處長陳明儷則說，去年度的第二預備金已經執行，列入年度決算，議會不通過，決算需重編，後續還有各種流程。

主席陳柏麟原提出此案審議通過附帶決議，從今年度至本屆任期結束，嘉義縣府動支第二預備金辦理地景藝術及戶外演出前，需先將計畫經費送議會審議，同意才能實施；但多位議員仍不同意，也認為新任議員不應為先前縣府的作為背書，堅不同意，主席詢問在場議員「同意此案請舉手」，無人舉手，最後議決「去年度總預算第二預備金動支數額表」案中，900萬元嘉義縣地景藝術及1900萬元嘉義縣歲末戶外演出案共2800萬元撤回。

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