嘉縣府用二備金2800萬辦活動做藝術品 議會決議保留不給過

2019-03-29 11:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局去年於時任嘉義縣長張花冠任內以第二預備金900萬元辦理地景藝術及1900萬元辦理歲末大型戶外表演，現任嘉義縣長翁章梁上任後，縣府將去年度總預算第二預備金動支數額表送議會審議，議員們抨擊縣府竟用「救命錢」做藝術品和表演活動，今天議會進行二、三讀會，經協商後，此兩筆共2800萬元經費保留，其餘二備金動支審議通過 。

嘉義縣文觀局去年編列1000萬元辦理地景藝術，再用二備金900萬元，合計1900萬元製作10件藝術品，並在去年12月以二備金1900萬元辦理3場歲末大型戶外表演，藝術品已製作完成，活動辦理完畢。

嘉義縣府將「107年度本縣總預算第二預備金動支數額表」送審，國民黨縣議員詹琬蓁、李國勝等抨擊縣府亂花錢做藝術品，去年地景藝術已編經費1000萬元，竟用第二預備金再編900萬元，經查已花4700萬元製作地景藝術，還用二備金1900萬元辦大型戶外表演，「二備金怎能用在這些項目？」

今天臨時會二讀會時，縣長翁章梁說，議員們的共同意志很清楚，他也很清楚二備金不應該處理在活動、藝術品的項目。

李國勝說，嘉義縣議員要盡監督責任，他也知道這筆錢不是翁章梁花的，過去縣府沒有盡責，讓文觀局用二備金做藝術品和表演，民眾觀感差，如果讓這筆錢過關，是害到嘉義縣議員，陷議員於不義，至於經費已核銷，之後要怎麼編列，「這就是給嘉義縣府的教訓」；議員許有疆認為，過去縣府的財主沒有盡責，導致現在的縣府要付更大的成本處理，縣府要做出案例檢討，並且擬定出二備金的支用規則。

議會對2800萬元經費到底該不該過關進行討論，翁章梁與議員們協商，經協商後，議長張明達宣布此2800萬元經費保留，其餘二備金動支審議通過；據了解，縣府之後需重做決算，將原用在二備金的2800萬元預算另行編列，再送議會審議。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/