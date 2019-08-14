南市民族事務委員會主委請職 黃偉哲：身體因素

2019-08-14 19:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第三屆第三次臨時會今天下午召開，市府民族事務委員會原主委汪志敏缺席，議員提出質詢，市長黃偉哲說，汪主委因身體問題於上週離職，目前由副主委鍾麗景暫代，新主委將於下次議會定期會（約於9月底或10月召開）前上任。

原住民議員穎艾達利（Ingay Tali）今天質詢時說，汪志敏離職原因，「你知我知，就留給市府一個面子，暫時不說。」他並質疑，暫代主委沒有原住民身分，是「黑機關」嗎？人事處說，主委出缺是按規定暫代，依規定可暫代一年，並無不法。

不過，黃偉哲強調，汪志敏因身體狀況很差，因肚子痛忍了很久，最後變成腹膜炎，上週因身體因素向他請辭，來請辭時還裝著引流管，他才勉於同意，與外界公務車使用的傳言無關。

黃偉哲說，由於原民會主委必須是原住民身分，新主委會在下次議會定期會前上任。

汪志敏則說，他自己是個工作狂，兩週前生了一場大病，一開始因肚子痛自己吃止痛藥，忍了4天，惡化成腹膜炎，腸子也嚴重受損，經開刀後於上週出院，但腎功能也因此受到影響。經與家人討論後，認為過去很長一段時間擔任民代、公職，因工作關係疏於照顧身體，才決定請辭，目前回嘉義先把身體養好，如果身體恢復康康，未來如有機會再來為公眾服務。

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