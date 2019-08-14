國民黨中常會通過 「詆毀污衊」韓國瑜者一律開除黨籍

2019-08-14 17:07

〔記者施曉光／台北報導〕藍營最近爆發自家人砲轟總統參選人韓國瑜私德問題，國民黨中常會今日除通過開除批評韓國瑜打麻將、吃喝玩樂、抱女人的中評委陳宏昌黨籍，也通過中常委李昭平的提案，今後凡是黨員有惡意攻擊、詆毀污衊黨所提名的總統、立委參選人，影響黨的形象者，都應立即給予開除黨籍處分。

李昭平等人在提案中指出，大選剩下150天，黨內同志都應團結一致拼大選，不容許有心人士藉口任何理由，破壞團結，選舉期間尤應嚴格執行黨紀，嚴明軍法，才能有戰鬥力。

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