打麻將被抓包 韓國瑜竟反批「國家機器監視我」

2019-08-14 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜聲稱自擔任市長以來，「沒再打過一場麻將」，遭民進黨高市議員林智鴻打臉，他今在臉書貼出1張韓國瑜今年過年期間前往峇里島度假時，半夜與立委許淑華等人在飯店內打麻將照片，引發外界譁然，韓國瑜則回應，反批「國家機器在監視我？」

高市議員林智鴻在臉書指出，有民眾向他爆料，曾說市長任內沒打過麻將的高雄市長韓國瑜，過年期間曾打麻將；他指出2月4日除夕夜晚間11點多，韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放3、4桌的麻將桌，韓市長與許淑華委員等人，在其中一桌開始打起麻將，並貼出一張照片作為證據。

林智鴻呼籲韓國瑜要講清楚，是「記錯」還是「說謊」？韓國瑜夫人李佳芬則對此回應，那是過年期間和親人聚集時單純聯誼玩樂的家庭麻將，一開始只是小孩子好奇，而且戶外酒吧燈光暗得很，根本看不太清楚。

據《聯合新聞網》報導，高雄市長韓國瑜下午首度出面回應此議題，強調當時是在度假，不在高雄，只是孩子覺得好玩，坐下來摸摸麻將，並非賭博；韓國瑜反批，他當時知道有人在旁拍照，但認為對方是去旅遊的國人，而不在意， 他質疑，為什麼這張照片保存到現在，是否他當選市長之後就被「跟監」？用國家機器在監視他？

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