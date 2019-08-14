韓國瑜民調下滑、私德問題連環爆… 國民黨：不會換韓

2019-08-14 16:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨提名的總統參選人、高雄市長韓國瑜最近頻遭黨內與黨外爆料私德問題，民調也出現止步不前的狀況，國民黨副發言人黃心華在今日中常會後轉述記者會上被媒體詢問是否可能換掉韓國瑜，他回應表示，韓國瑜是國民黨唯一的總統候選人，並且堅定支持，此一立場黨主席吳敦義已經多次強調，全黨未來也絕對會堅定支持韓國瑜。

黃心華並轉述指出，對於多位中常委建議促進全黨團結，吳敦義在裁示時表示，黨中央會在適當時機，邀請黨籍直轄市、縣市長與議長、地方黨部主委進行聯合造勢活動，目前已請相關黨部部門規劃一場大團結的聚會，以凸顯全黨團結並爭取勝選的決心。

對於韓國瑜今晚將北上與吳敦義見面，黃心華證實指出，吳、韓今晚上會有聚會，將針對選舉步調與選戰策略進行討論，隨著選戰步調逐漸逼近，韓國瑜除了必須兼顧市政，還要打選戰，各地的聯合與協調工作非常重要，因此兩人今晚會針對這方面議題進行意見交換。

此外，針對中常委關切兩岸關係動蕩、香港紛亂，吳敦義在會中表示，由於對岸取消47個城市來台自由行以及陸客團將減半，嚴重衝擊國內觀光產業，觀光業、飯店業、遊覽車業者已多次組團到國民黨中央黨部陳情，日前他已指派前陸委會副主委張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥赴對岸溝通，並且規劃要在北、中、南舉辦三場觀光旅遊業者座談會，讓業者反映當前困境。

吳敦義強調，面對兩岸關係不佳，影響國人生計，國民黨不能置若網聞。

此外，吳敦義也說，國民黨非常關切香港問題，希望港民生活可以趕快恢復安定，並讓他們可以有意見表達的自由，他並呼籲蔡政府要對在港台商、台生提出有效方法的保障，這才是執政者應有的作為。

吳敦義最後還強調，國民黨從事兩岸交流依循「九二共識、一中各表」，堅決反對「一國兩制」，反對台獨，希望所有黨員在進行兩岸活動時，必須依循黨的政策。

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