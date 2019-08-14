洪慈庸退黨、主任接棒選汐止 黃國昌官方社團內這樣說...

2019-08-14 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌屢次傳出將不選汐止區立委，本人始終不鬆口，現傳出黃國昌辦公室主任賴嘉倫將代替黃國昌選汐止區立委。對此，黃國昌今日（14日）在官方臉書社團內發文回應，表示賴是自己辦公室第一把交椅，能力掛保證；又說，他與選民的契約是4年，過去這段時間從未鬆懈，未來也不會。

黃國昌辦公室主任賴嘉倫設立立委擬參選人競選政治獻金專戶的申請帳號，12日已在監察院上線，金融機構也正巧是「台灣銀行汐止分行」，引發外界猜測是否由賴嘉倫代替黃國昌選汐止區立委。賴嘉倫回應「時間到會正式向大家報告，謝謝關心」，並未明說選哪區立委。

今日有網友將官方社團「黃國昌官方後援會」內黃國昌的回應截圖流出，根據照片內容，黃國昌對支持者表示，對於洪慈庸退黨，自己沒有評論，只希望大家認真做好自己的工作，而不是管別人要做什麼。

對於賴嘉倫參選立委，黃國昌表示，賴嘉倫是自己辦公室第一把交椅，法案、質詢、弊案，立法院大概沒幾個立委能力比他強，那些批評他的人，恐怕才是半桶水，他與地方服務團隊決定參選，自己當然支持。

至於自己的狀況，黃國昌則表示，大家不必擔心，他與選民的契約是4年，過去這段時間從未鬆懈，未來也不會。黃國昌也批評，他不知道，「那些一堆做一半烙跑的藍綠政客，有什麼資格出來丟人現眼。」

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