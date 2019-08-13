「去死」女韓粉又開砲 要王瑞德登報向韓道歉

2019-08-13 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前在罷韓店家「廣德家」內怒嗆「去死」的楊姓女韓粉，才剛造謠前高雄市長陳菊貪汙，她今（13）日又在臉書怒嗆有「告韓粉專家」之稱的資深媒體人王瑞德，要他「三天之內登報公開跟韓國瑜和韓粉們道歉」。

王瑞德因日前幫助被這名楊姓女韓粉辱罵「去死」的女學生，提告許多韓粉，不少韓粉主動認錯，因此有「告韓粉專家」的稱號，而王瑞德昨天也發文表示從昨天起，將會有數百人陸續接獲傳票。

楊姓女韓粉則在臉書上大喊「愛韓國瑜當總統」、「宣布再也不讓啦」，並揚言提告當時「廣德家」事件的所有相關人員，還怒嗆王瑞德「不要跑」，直指王瑞德「胡說八道」，並自認被王瑞德在各大媒體電視台及網路平台上毀壞人格、名譽。

楊姓女韓粉接著嗆聲，要王瑞德放了無辜的「韓家軍」，還笑說王瑞德在鄭弘儀的節目中囂張的說告韓粉從來沒有輸過，因此限王瑞德在三天內登報公開向高雄市長韓國瑜、韓粉們道歉，再考慮要不要提告鄭弘儀等人「公然毀謗罪」。

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