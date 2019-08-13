民調超越賣菜郎 蔡英文：我對明年大選有信心

2019-08-13 15:00

［記者陳恩惠／桃園報導］靈鷲山第26屆水陸空大法會7至14日在桃園巨蛋舉行，蔡英文總統在桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全等人陪同下，今天上午出席法會為全民祈福消災，對於媒體總統選舉最新民調大幅領先國民黨參選人韓國瑜20％，蔡英文強調對明年大選有信心。

蔡英文說，民調其實在不同時間點有不同的調查方法，中間也有民調背後的思考，或想達到的目的，這些我們都做參考，但整體來說，我們對明年初的選情，大致我們對於總統與立委，都是有信心的。

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