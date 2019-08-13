來了！網路攻擊台灣年逾2億次 彰化這樣反制…

2019-08-13 11:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕網路世代，網路言論無孔不入，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天指出，根據國防安全研究院統計，2017年台灣面對來自境外的網路攻撃，高達2億466萬餘次，堪稱「世界第一」，台灣已有強烈「淨網」需求性，因此組成「網路闢謠大隊」，反制造謠抹黑、誇大不實的網路攻擊。

縣黨部今召開記者會，人手1瓶清潔劑，高呼「反對網路言語霸凌、打擊網路不實謠言、拒絕糟踏言論自由、不容藉民主反民主」等口號，並一起行動噴灑白板，最後，再由邱建富用抹布擦擦拭掉白板上書寫的「假資訊」，宣示「網路闢謠大隊」成軍。

邱建富指出，經統計，境外的網路攻撃大都來自中國的網路攻撃，不但對台灣造成重大影響，嚴重戕害民主體制，同時考驗台灣民主自由，更使得網路時代，台灣的選舉文化已從過去買票賄選變成造謠抹黑的資訊戰。

邱建富表示，1則不實指控的網路訊息，當事人往往要花10倍以上的時間與人力澄清已造成的傷害，即使澄清也不能完全乾乾淨淨，連鎖效應掩蓋掉正確資訊，茲事體大 已不容忽視。

為了遏止中國的網路攻撃，以及國內親中勢力見獵心喜的推波助瀾，彰化縣黨部由黨部法務組組長柯宏奇律師，邀集網路世代共同籌組律師團，觀察公眾議題論述，將用具體的行動回應不當的網路攻擊！

今天宣布成軍的「網路闢謠大隊」，運作上先以道德勸說為主，勸說不聽再循法律程序為手段，捍衛自由與真相。

邱建富表示，民眾可從臉書搜尋「彰化邱建富」，並且開啟聊天室，提供不實網路訊息給「闢謠大隊」，臉書小編會迅速回應同時啟動清淨機制，配合律師團處理，還給民眾乾淨的資訊空間，達成沒有造假與混淆視聽的自由言論。

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