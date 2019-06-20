立院三讀／ 防中駭入 網路納入國安規範

2019-06-20

〔記者謝君臨／台北報導〕為防範中共國家型駭客入侵我資安系統，立法院臨時會昨三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，增訂「國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間」，將網路空間納入國安範疇。行政院資通安全處長簡宏偉解釋，網路主權採「垂直領域」概念，意即國土向上延伸；立法也成為我資通電軍自衛權行使的法源依據。

國安法修法 授權我資通電軍行使自衛權

這次三讀通過的國安法第二條之二條文，原由民進黨立委葉宜津提案增訂；葉指出，對我政府部門的網路探測，每個月高達上億次，其中有兩千萬至四千萬次來自中國的攻擊，所幸我資安防堵尚可，目前一年大概成功三百六十件、約一天一件，且較屬輕微資安事件，沒有造成如俄羅斯攻擊烏克蘭的重大危害。

不過，葉表示，近來卻發現，從去年下半年開始，我政府部門被攻擊的次數雖減少，但成功率增加，換言之，這些網路攻擊越來越精準，讓我們非常擔憂，因而提案修法，認為國家主權除了領土、領海、領空之外，也應及於網路空間，防堵對象主要針對國家組織型駭客，藉此讓我國安機關執行有法源依據。

葉宜津所提原草案增訂條文為「中華民國主權及於國境內之網路領域及其實體空間」，民進黨團昨於朝野協商時，提出再修正動議，僅作文字修正「國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間」；對此，時力立委黃國昌、國民黨立委吳志揚均認同保障我國網路主權理念，但認為相關定義應再釐清。

黃國昌指出，就技術層面，所謂「我國領域內網際空間，這要怎麼解釋？」舉例，伺服器在北京、阿富汗，發動網軍攻擊台灣，是否適用？其次，在實際效果上，條文感覺著重「宣示性效果」，建議再增列相關單位可如何作為等，這樣「條文會比較有牙齒一點」。吳志揚也認為，條文定義不夠清晰。

簡宏偉解釋，針對網路空間主權，我們是採「垂直領域」概念，意即土地往上延伸是空軍，往下是海軍、陸軍，我駐外館處及航空器也包含在內；資安防護涵蓋事前資訊搜集、事中防護、事後自衛權，國安法修正後，就授權我資通電軍行使自衛權，如同首部網路戰爭規範法典「塔林手冊」中的概念。

簡宏偉也說，民進黨團所提出的條文應無問題，成為一個上位來源，後續相關問題的討論將更有依據。對此，朝野立委無異議，最終於院會順利三讀通過。

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