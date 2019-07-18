台鹽綠能闢謠 發送漁電共生懶人包

2019-07-18 21:49

〔記者王俊忠／台南報導〕今年以來，有關漁電共生政策的的中央法規與配套措施逐步明確，地方政府也配合加速審查，但地方居民仍有質疑與抗爭，推動廠商台鹽子公司台鹽綠能製作「漁電共生懶人包」，希望用淺顯易懂的方式，讓社會各界能一次瞭解這項為養殖漁業量身打造的綠能解決方案。

台鹽綠能說，除了印製紙本傳單，還會藉由網路社群、通訊軟體等管道積極發送宣傳「漁電共生懶人包」。

為達成我國2025年時再生能源佔發電比20%的目標，政府積極推動地面型太陽能發電系統，因涉及土地、產業與環境多方協調，台鹽綠能表示，這過程中遭遇許多疑慮與不實謠言攻擊，諸如太陽能板是否有毒？會不會影響生態？怎麼清洗？如何回收？這些常見疑問，雖然主管機關經濟部已一再澄清，懶人包也不忘再提出說明。

台鹽綠能說明，漁電共生作為一種肩負地方再生使命的新經濟型態，有更多深思熟慮的設計與做法，絕對經得起社會大眾進一步檢視。尤其在歷經數次公聽會的意見蒐集及與公部門的反覆研商，公開發布的懶人包內容不只是說明與闢謠，更是對地方的保證與承諾。

台鹽綠能說，氣候變遷影響下，養殖漁業遭遇比以往更嚴峻的衝擊與挑戰，一味仰賴政府補助、無法解決問題，唯有適時引進綠能資源實質補貼漁民收入、改善養殖場域環境設備，透過智慧科技養 殖技術提升效益，開拓多元銷售通路，才是促進沿海地帶永續發展根本的解決方案。

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