他嗆柯P「自認很聰明」 斷言2020將成史上最慘烈總統大選

2019-08-13 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平3人間的互動備受關注，日前柯公開邀請三方會面，郭辦公室也在昨日回應「會找機會相互溝通」，此舉令外界再度質疑國民黨走向分裂局面？對此，文化大學新聞系主任胡幼偉今在臉書直言，「2020將是台灣有史以來，最慘烈的一場總統大選！」

對於郭辦的回應，胡幼偉認為「看起來，郭台銘還是想選總統」，在做最後決定前，如果沒有和韓國瑜再見面長談一次，對郭而言，不是明智的決策模式，至少所有的利害關係人都應該談過一遍後，再做最後決定，才不會誤判情勢。但可以猜到，郭台銘如果決定參選，自認具正當性的理由，必然是想為國家做出貢獻。殊不知，這正是最沒道理的講法！萬一，輸的很難看，他已做好心裡準備了嗎？

胡幼偉在文中批評，「柯文哲一向自認很聰明，如果他自己出來選總統，沒贏，當然有點糗，但還不至於嚴重到谷底，但他如果自己不選，卻在三兄弟中扮演主要智囊的角色，一選輸，他就整個完了！」且就算民眾黨在立法院中能拿到2、3席，他也會被認為策劃能力與判斷能力，都非常有問題，「他那副聰明到極點的社會形象，會整個崩盤」，這是他沒有想到的嚴重問題。

胡幼偉直言，「如果郭、柯、王決定下來賭一把，這場總統大選會變得很刺激、很精彩！」大家都有在賭身家性命的感覺，也都會拋開所有的溫良恭儉讓，對敵人用最殘忍手段拼命往死裡打！胡幼偉以傳播學角度分析，「藍綠白三方陣營如何調動所有資源，將會是非常難得的觀戰經驗，不過，不管對哪一方而言，都會打的非常辛苦」，他也不禁感嘆，「這將是台灣有史以來，最慘烈的一場總統大選」！

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