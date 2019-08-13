「一中同表」信念始終如一 洪秀柱批國民黨失靈魂

2019-08-13 09:21

〔記者陳昀／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱上週表態爭取到台南艱困選區挑戰現任立委王定宇，今天接受廣播專訪時被問及兩岸論述是否仍是「一中同表」，她表示，一路走來始終如一，堅持的信念不會改，並痛批國民黨人云亦云，人家講什麼就怕掉選票，失去黨的靈魂。

洪秀柱指出，這是一個可以論辯、攸關台灣未來的嚴肅議題，但她很遺憾總是被抹紅，把支持統的人說成紅色是很幼稚的，中華民國憲法把國家未來的路線、方向寫得很清楚，但每到選舉一定會有人掀起這個話題，這個氛圍的造成，國民黨要負責。

洪秀柱提起當年換柱時自己曾說，失去一次政權沒關係，但不能失去黨的靈魂和核心價值，很多問題就是因為國民黨不堅持，在不該模糊、妥協、放棄、姑息時都做了，人云亦云，人家講什麼就怕，只短視選舉能不能贏，完全沒有正常的觀念能宣揚，讓民眾了解未來的希望何在。

「九二共識其實這就是一個中國原則、未來要邁向統一，我們的想法是一中各表，但對岸是不表的」，洪秀柱認為，只因為是事務性協商暫時不談，不代表兩岸有共識，「我們跟中共爭的就是誰代表中國，遺憾我們太小、他們越來越大」，但即使如此也不能把中國兩字白白送給人家，尤其民進黨政府都稱對岸中國、自稱台灣，如果對中華民國不滿，其實大可以修憲。

洪秀柱強調，自己的兩岸論述和4年前毫無改變，也不怕論述，更不怕台南鄉親聽不懂，會用台語、用她的方式慢慢講，讓民眾知道自己不是頭殼壞掉。至於黨中央何時決定徵召，自己也不曉得，如果能確定很好，若人選不是她也尊重，會幫忙輔選。

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