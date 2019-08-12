陳其邁︰一國兩制的香港不是繁榮和平 是自由人權的沈淪

2019-08-12 19:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港警方昨日在尖沙咀開槍射中一名香港少女，導致眼球爆裂流血，引發反送中民眾不滿，今日塞爆機場聲援。對此，行政院副院長陳其邁在臉書發文強調，警隊鎮壓民主，代表著自由法治精神的失能，一國兩制給香港帶來的不是繁榮與和平，而是在虛假口號之下，自由與人權的向下沈淪。

「自由香港，加油！」陳其邁指出，昨晚是香港這顆東方明珠最灰暗的一夜。和平示威的群眾，遭到警察暴力襲擊，傳出有女性民眾可能永久失明。更令人髮指的是，香港警方對著港鐵葵芳站內發射催淚彈，無差別攻擊列車及站內的幼兒或老人。

陳其邁表示，港警暴行反而引發民眾更大規模的抗爭，今日有更多香港人聚集在赤鱲角機場，用黑布蒙眼，象徵為被害女子「討回雙眼」。

陳其邁提及，香港人走上街頭，只是守護一個小小的心願，「能夠自由自在地漫步在成長的街道、到巷口的小食店品嘗一碗熟悉的魚蛋」。

陳其邁強調，警隊鎮壓民主，代表著自由法治精神的失能，更顯示「一國兩制給香港帶來的不是繁榮與和平，而是在虛假的口號之下，自由與人權的向下沈淪」。他呼籲，北京及港府當局，切莫違逆民意，應正視港人對民主與自由的訴求，立即停止暴力鎮壓，否則只會激起更多香港人爭自由要民主的反抗。

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