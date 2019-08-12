「顯智辛苦了」 林昶佐：團結抗中的朋友仍會串連

2019-08-12 17:29

〔記者謝君臨／台北報導〕邱顯智今天宣布辭去時代力量黨主席一職，已退出時力的無黨籍立委林昶佐表示，他既已退黨，就不太好去介入，顯智這段時間辛苦了，時力內部還需凝聚共識，作為一個旁觀者，對於過去的同志就是尊重跟祝福，願意一起團結抗中的朋友，大家還是會一起串連，現在是他最好的戰鬥位置。

林昶佐說，退黨之後相關工作已重新整理步伐，也有自己選戰的節奏，不管是無黨籍人士，或是像前幾天錄影片去支持基進黨陳柏惟等，其實包括時代力量在內，願意一起團結抗中的朋友，也都還是會跟大家一起串連，但是自己已經在現在的戰鬥位置上，就會朝這個方向繼續努力。

林昶佐指出，只要理念一樣、方向一致的話，其實不管是時代力量、社民黨或基進黨，怎麼樣能夠讓更多新一代也關心台灣前途的朋友，可以團結起來，他覺得，這是他現在最好的戰鬥位置。

林昶佐強調，明年2020年真的是一個非常重要、關鍵的大選，我們在很多內政的議題上，可以就事論事來討論，但是怎麼樣在選舉布局上能夠團結抗中，包括立委的布局，也應該要有這樣的方向，他希望包括時代力量及很多理念接近的政黨，都可以一起凝聚這樣的共識跟目標。

林昶佐說，尊重時力跟民進黨之間的溝通模式，有談總是好的，但是談之前應先確立自己的原則，然後再談，進展會比較快，選舉現在只剩下5個月，時間非常緊迫，不管是民進黨或時代力量，他都期許繼續往正面的方向去協調跟對談。

至於對時力繼任黨主席的人選與想法，林昶佐表示，這個他沒有去思考，他也不太適合去講這個，畢竟他已不是時代力量的黨員，但仍給予過去的同志祝福。

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