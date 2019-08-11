向侯友宜喊話？蔡英文 ：不分黨派把新北市建設得更好

2019-08-11 19:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天下午至新北市板橋區參拜接雲寺與慈惠宮，除了細數過去3年多來中央的執政成績，也向市長侯友宜喊話，中央、地方一起合作，不分黨派，把新北市建設得更好。

蔡英文今天在立委張宏陸、羅致政等民意代表陪同下參拜廟宇，蔡英文表示，板橋對她而言別具意義，2010年參選新北市長與2012年參選總統的競選總部，都是設在板橋，幾乎每個菜市場她都走遍了，對板橋充滿感情。

蔡英文說，過去3年政府認真打拚做事情，政績一一浮現，在社會照顧方面，蔡政府做得已經超過前面好幾屆總統，包括推動長照2.0、發放育兒津貼，讓年輕人養兒育女的負擔減少，國家稅收增加，進行大規模的減稅，財政情況改善，明年政府編列平衡預算，歲入與歲出平衡，這是22年來第一次中央政府敢做這件事情。

蔡英文強調，政府拚經濟、照顧兒童，不再債留子孫，執政前3年已經打下將來台灣10年發展的需要，目前基礎已經打好，在基礎之上，未來要蓋一層一層的大樓，讓台灣成為又好看、又堅強、又實用的大樓。

她掛保證說：「再給蔡英文四年，台灣會很不一樣。」經濟發展、社會福利照顧與國防實力都會更好，她一定守住台灣的主權，守得住台灣民主自由的生活方式。

蔡英文談到，板橋有許多建設需要，在地立委替民眾爭取預算，尤其是板橋的停車空間不足，藉由前瞻建設計畫的預算，興建停車場。新北市長侯友宜曾宣示，希望為新北市做多一點都更及社會住宅，她跟侯友宜說，中央、地方不分黨派，一起合作，把新北市建設得更好。

結束參拜行程後，蔡英文走訪附近商圈，熱情民眾爭相握手、拍照，現場有人高喊：「總統加油！」蔡英文則露出微笑，以「謝謝」回應。

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