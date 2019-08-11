聲援香港！ 「FREE HONG KONG」人體排字震撼台北

多個NGO團體11日於民進黨前中央藝文公園舉行「挺人權 撐香港 護民主」排字活動，參與民眾排出「FREE HONG KONG 」字體，表達台灣社會對香港人民爭取自由民主的支持。（記者羅沛德攝）

2019-08-11 16:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港反送中運動持續進行，在台港人與關注香港情勢的台灣民間團體，今天聯合舉辦排字活動，約300位民眾響應參與，以人體排出由紅與黑組成的「FREE HONG KONG」英文字，聲援香港人民追求自由、民主與法治的訴求。

香港反送中運動延燒超過2個月，繼上週「全港三罷」行動後，香港人民仍積極走上街頭，而北京港澳辦及港府則一再將抗爭定調為暴力，中媒近來並煽動「港獨暴亂論」並進一步製造反美輿論。

台灣民間團體與在台港人今天下午在台北中央藝文公園舉辦人體排字聲援香港活動，約300位民眾響應參與，現場也設有連儂牆，公民短講活動後進行排字。

在華山草原上，紅衣民眾排出「FREE」、黑衣民眾排出「HONG KONG」的英文字，並將悼念香港義士梁凌杰的「黃衣人」（Raincoat Man）標誌與台灣圖樣排列其中，表達台灣社會對香港人民追求自由、民主與法治的全力支持。

此活動主辦單位為「香港人權關注在台灣」，是一由香港邊城青年、台灣青年民主協會、台權會、台灣公民陣線、經濟民主連合、司改會、人約盟、蔡瑞月舞蹈研究社、台灣基督長老教會、陳文成基金會、鄭南榕基金會、青平台、工具青年陣線、西藏台灣人權連線、廢死聯盟、監所關注小組、永社與蜜蜂公民等社團所聯合組成的單位，自8月初起舉行「挺人權、撐香港、護民主」的系列聲援行動。

多個NGO團體11日於民進黨前中央藝文公園舉行「挺人權 撐香港 護民主」排字活動，參與民眾排出「「FREE HONG KONG 」字體，表達台灣社會對香港人民爭取自由民主的支持。（記者羅沛德攝）

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