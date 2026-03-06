神準？北港朝天宮國運籤「黃金變鐵」引熱議 廟方回應了

北港朝天宮大年初四抽出六隻公籤，其中被外界視為「國運籤」的港運籤，其中籤文「黃金忽然變成鐵」，被民眾認為與股價、金價相符，再掀熱議。（資料照，記者李文德攝）

國際情勢動盪，連同影響股價及金價波動，令不少民眾想起，今年大年初四北港朝天宮抽出的6支公籤，其中被外界視為「國運籤」的港運籤，籤文內第三句「黃金忽然變成鐵」，與目前狀況相符，讓大眾驚呼「神準」，引發熱烈討論。對此，廟方表示，該籤意味各界應和諧相處，非外界想像般單純，應回歸勸世、警世本意看待。

今年大年初四子時，朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤。其中被視為「國運籤」的港運籤，抽得「己卯籤」，籤文載「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」出自《王翦入五雷》典故。

當時蔡咏鍀說明，認為該籤是「中下籤」，且寓意意味要各界和諧相處，似是影射政黨不要鬥爭，希望各政黨可以為百姓設想。

不過近期全球股市與台股連番重挫，甚至近期金價也出現明顯波動，不少民眾驚呼朝天宮港運籤記載的「黃金忽然變成鐵」太神準，很符合目前現況。更有民眾回憶，去年朝天宮的「六畜籤」精準命中非洲豬瘟疫情，如今又命中股價、金價，令人感到神奇。

對此，朝天宮總幹事何宗霖指出，該籤詩主要是提醒不論是國際局勢或國內環境，皆應以和為先，籤詩解讀並非外界想像單純，大眾應回歸籤詩勸世、警世的用意看待。

