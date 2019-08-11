「中國台灣」又來了！聯合國換發推特重蹈覆轍

2019-08-11 11:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國婦女權能署（UN Women）4日在官方臉書上呼籲平權，列舉同婚合法的國家時，卻將台灣註記為「中國的一省」，使上萬名網友湧入糾正錯誤。婦女署昨天刪除原文，聯合國官方推特今天卻再次舊圖重發，仍稱台灣為「中國一省」。

聯合國婦女署4日在官方臉書上呼籲性別平權，配圖並以多國國旗縮圖，列舉通過同婚合法的國家，其中台灣入列，雖正確使用中華民國國旗，文字卻註記為「中國的一省」。

我駐紐約辦事處立即指正並表達抗議，強調「台灣不是中國的一部分」的既存事實，也批評聯合國傳播謊言，使中國坐收名不符實的好評。

婦女署的錯誤標示吸引近2萬名網友湧入留言，以及已累計近4千次轉發，紛紛表達「台灣就是台灣，不是中國一省」的意見。然而婦女署原文昨天失效，外交部昨表示，注意到這則貼文已被刪除，認為這是婦女署在面對駐紐約辦事處的嚴正抗議以及各界人士批評、指責的強大壓力下所做的決定。

不過，聯合國官方推特今（11）天宣傳婦女署推動平權計畫時，卻再次舊圖重發，且並未更正、仍稱台灣為「中國一省」。再次引來網友留言「台灣就是台灣，不是中國一省」、「台灣不是中國一部分」等糾正。

聯合國婦女署臉書擁有約116萬追蹤者，聯合國推特則有超過1千萬名追蹤者。

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