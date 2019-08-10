聯合國婦女署誤稱台灣為中國一省 貼文已撤下

2019-08-10 12:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國婦女權能署（UN Women）本月4日在官方臉書上呼籲平權，列舉同婚合法的國家時，卻將台灣註記為「中國的一省」，使上萬名網友湧入糾正錯誤，我國駐外單位也提出嚴正抗議，該臉書貼文目前已撤下。外交部今表示，外交部注意到該官方臉書相關貼文的聯結已經失效，認為這是該署在面對我駐紐約辦事處的嚴正抗議，以及各界人士批評指責的強大壓力下所做的決定。

外交部說，外交部感謝國內外人士所發出的正義之聲，也將密切注意聯合國婦女署的後續做法，妥善即時因應。

外交部強調，聯合國所經常引用據以排除臺灣2,300萬人參與的聯大第2758號決議從未認定臺灣是中國的一部分，所以聯合國不應繼續錯誤擴大解釋該決議，孤立臺灣人民。聯合國的宗旨既然是為全人類服務，就應該積極尋求適當方式將臺灣人民納入，才能真正落實其普世及涵容的理想。

聯合國婦女署4日在官方臉書上呼籲平權，「所有人都應能夠自由選擇與誰、在何時、或甚至是否進入一段關係」。配圖並以多國國旗縮圖，列舉通過同婚合法的國家，其中台灣入列，雖正確使用中華民國國旗，文字卻註記為「中國的一省」。

我駐紐約辦事處在貼文處留言指正，強調「台灣不是中國的一部分」的既存事實，也批評聯合國傳播謊言，使中國坐收名不符實的好評。貼文也引起上萬名網友湧入留言，強調「台灣就是台灣，不是中國一省」。聯合國婦女署七日出面回應網友表示，「謝謝大家的所有評論指教。聯合國婦女署在提及各國時，是遵循聯合國大會相關決議辦理」。

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