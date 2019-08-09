迷客夏微博也「中國台灣」？ 網友揭露非正宗台灣迷客夏

2019-08-09 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名鮮奶手搖飲「迷客夏」，被眼尖台灣網友發現，竟然在微信上主動稱台灣為「中國台灣」，點燃台灣民眾怒火，紛紛揚言拒喝，但也有網友查證，迷客夏在中國被人註冊，台灣迷客夏在中國只能改以「菓然式（milk shop）」的名字來經營。

台南起家的鮮奶手搖飲「迷客夏」最近在官方微信帳號發文，述說品牌創立至今的歷史，沒想到竟主動稱自己的家鄉台南為中國台灣台南。

網友看到此消息紛紛傷心地表示，「要改喝別家了」、「台灣到底還有什麼能喝啊」、「珍煮丹什麼時候開」，還有網友感嘆地說，CoCo都可、迷客夏接連親中，「會是戒掉手搖杯的最佳動力來源」。

但有網友表示，「迷客夏」的名字在中國被人註冊，台灣迷客夏在中國只能改以「菓然式（milk shop）」的名字來經營，在迷客夏的台灣粉專，也張貼出他們在中國展店的照片，是以菓然式（milk shop）的店名來經營。

迷客夏的台灣粉專小編也解釋為什麼海外店的名字不太一樣呢？因為在海外的品牌名稱受到部分規範與限制，所以大陸地區改為「菓然式 - milk shop」，而香港與其他海外地區則以「迷客夏 - Milksha」為主，小編還強調「大家只要認識我們可愛的小牛LOGO就知道這是來自台灣的迷客夏囉～千萬別以為是山寨呀」。

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