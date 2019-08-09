挑戰強棒王定宇 謝龍介：佩服柱柱姐勇氣

2019-08-09 00:07

〔記者王俊忠／台南報導〕對於國民黨前主席洪秀柱有意參選台南市第6選區立委、挑戰民進黨現任實力強勁的立委王定宇，國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚表示，前黨主席洪秀柱辦公室人員於今天下午確實通知他說柱柱姐已把戶籍遷到台南市東區，願勇於承擔、挑戰國民黨的艱困選區。謝坦言之前確實沒聽說此事，他嚇了一跳，但很佩服洪秀柱的勇氣，柱柱姐到台南參選，會有提振士氣效果。

謝龍介表示，台南市有6個立委選區，之前5個選區都已確定參選人，只剩下第6選區，市黨部原本已規劃好徵召人選要送黨中央，要等中央開會討論確定後公布，沒想到洪秀柱會把戶籍遷到台南，「我已經2年沒有跟洪主席聯絡過，不知道她為何挑中台南」，很驚訝柱柱姐南下挑戰。

對於南市黨部有規劃提出第6選區立委參選人徵召人選，謝龍介說，柱柱姐辦公室主任指出，市黨部有要提人選，就趕快提給中央來處理，如地方有優秀年輕人才願出馬，這符合柱柱姐推動年輕人才參政的理念；如果地方沒有人選，她願承擔責任、挑戰藍營的艱困選區。

對於洪秀柱決定南下，但卻跳過地方黨部，謝主委說，雖覺得不容易理解，但還是很感謝柱柱姐相助、認為應該能帶動話題、炒熱選情，提振國民黨的台南立委選情。

據了解，國民黨南市第一選區決定提名市議員蔡育輝參選、第二選區李武龍、第三選區北區振興里長童小芸、第四選區市議員林燕祝、第五選區蔡淑惠，剩第六選區尚未決定，不過，除了第6選區外，之前第5選區提名人選的決定，仍有其他黨籍市議員嚴詞抨擊謝龍介處置不公、爆出內訌，爭議尚未平息。

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