「蕯巴卡瑪」廉價曝光 黃國昌遺憾無法收網

2019-08-08 23:09

〔記者歐素美／台中報導〕黑函檢舉台中市觀光旅遊局長林筱淇涉嫌圖利「蕯巴卡瑪」公司，結果被台中市議員賴佳微搶先曝光，立委黃國昌今天在臉書po文表示，「這個案子潛在水面下查一段時間了，證據還沒蒐齊，根本還無法收網，沒想到就被這樣廉價地曝光了」，頗為遺憾。並為此與林筱淇在臉書互槓。

與林筱淇在臉書互槓

黃國昌表示，如果沒有蒐集好證據，這樣亂爆，只有提醒相關人等開始滅證，讓他們小心處理後續。果不其然，這位議員臉書貼完後，台中市政府觀旅局就已經開始清查內部是誰爆的，原本下午要召開局內會議，也緊急通知取消！

黃國昌說，「薩巴卡瑪」公司根本是接小包的小魚，真正的大魚在水面下游很久了，還沒正式浮上水面啦！唉，真心希望這位站出來的議員，東西真的已經都準備好了。否則可能不僅放掉真正的大魚，最後連小魚都抓不到。因有議員站出來處理此案，他並將停止進行一半的調查工作，讓台中市議會議員好好處理。

台中市觀旅局長林筱淇發現黃國昌臉書，也上去回應表示，「此黑函內容皆為不實指控，與事實完全不符」，要求黃國昌撤下，「身為一個懂法律的立法委員，應憑證據說話，而不是隨匿名黑函起舞，甚至含沙射影的指控」。

黃國昌則表示，「不會撤下」，強調已「厚道」到幫林筱淇的聲明平衡報導在下方，強調「作為一位法律人，對自己說的話負責。如果有什麼意見，尊重你起訴的權利」。

賴佳微則強調，目前「薩巴卡瑪」僅承攬觀旅局台灣燈會ＣＩＳ等小個小案，據其瞭解「薩巴卡瑪」承案不會只有10萬元以下的價碼，懷疑台灣燈會ＣＩＳ只是敲門磚，觀旅局是否有和該公司另訂契約，以承包台灣燈會後續標案，才是她追查的重點。

賴佳微並指出，台中市議會已召開臨時會，歡迎黃國昌立委提供相關資料，供其繼續質詢追查。

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