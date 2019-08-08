稱台灣為中國1省惹怒網友 聯合國婦女署：依法行政謝謝指教

2019-08-08 18:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國婦女權能署（UN Women）4日在官方臉書上呼籲平權，列舉同婚合法的國家時，卻將台灣註記為「中國的一省」，使上萬名網友湧入糾正錯誤。婦女署前些天無視評論、也未做更正，7日終於出面，卻僅表示「謝謝指教」，強調自己是依聯合國法規行政。外交部今則表示，我駐處表達嚴正抗議後，迄今未獲正面回應。

聯合國婦女署4日在官方臉書上呼籲平權，「所有人都應能夠自由選擇與誰、在何時、或甚至是否進入一段關係」。配圖並以多國國旗縮圖，列舉通過同婚合法的國家，其中台灣入列，雖正確使用中華民國國旗，文字卻註記為「中國的一省」。

我駐紐約辦事處指正，強調「台灣不是中國的一部分」的既存事實，也批評聯合國傳播謊言，使中國坐收名不符實的好評。

聯合國婦女署的錯誤標示也吸引近2萬名網友湧入留言，以及已累計近4千次轉發，紛紛表達「台灣就是台灣，不是中國一省」的意見。然而婦女署前幾天無視評論、也未做更正，繼續發表其他新文章。

終於，聯合國婦女署7日出面回應網友說，「謝謝大家的所有評論指教。聯合國婦女署在提及各國時，是遵循聯合國大會相關決議辦理」。此則回應亦再次引爆第二波網友留言，也已有近千人按下生氣符號表達憤怒。

外交部今天對此表示，我駐紐約辦事處已向聯合國婦女署表達最嚴正的抗議，要求更正，但目前尚未獲得正面回應，持續透過各種管道及方式積極進洽中。

外交部也重申，中國從未對台灣行使管轄權，台灣絕對不是中國的一部分，只有台灣以民主方式選出的政府，才能代表台灣2300萬人。外交部嚴正要求聯合國正視這個客觀事實，儘速改正對我國的不當稱呼，也呼籲國際社會共同協助。

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