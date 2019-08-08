中共在廣東收集唾液檢體 「新疆監控模式」恐推至全中國

2019-08-08 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省佛山市的客運站傳出，有公安採集每一位乘客的唾液檢體，其目地疑是為了建立全中國的DNA數據資料庫，將「新疆監控模式」落實至全中國。

根據「自由亞洲電台 」7日報導，位於佛山市南海丹灶客運站在5日早上，有公安在查核乘客身份證的同時，使用棉花棒收集每一位乘客的唾液檢體並予以保存。

「自由亞洲電台」致電客運站，車站員工承認有公安向每一位乘客收集唾液檢體，並表示其目的是「為了檢查吸毒人士」。而南海丹灶派出所也承認確有此事，不過目的是為了「防範搶劫等犯罪行為」，並指是根據上級命令行事。

「自由亞洲電台」向相關醫療用品代理商查詢，代理商表示，公安所使用的應該是「唾液採集卡」，而公安收集來的數據也將建檔。該代理商表示，他們這類的代理商或生產商，最大客戶就是司法鑒定部門和公安局。另外，2016年，該派出所曾發出有關「動態人臉識別系統」的招標訊息，不過「唾液樣本採集卡」相關的招標資料目前則未被發現。

旅美法學學者滕彪認為，廣東公安收集唾液檢體的行動，代表著中共已推廣「新疆監控模式」至全中國。滕彪表示，中共常藉打擊犯罪之名，掌控民眾隱私及個人資料，以資訊和辨識技術對社會施行無所不在地監控，並指中共此舉可稱為「高科技集權主義」。滕彪表明，中國正進入一個比科幻小說家歐威爾筆下的小說《1984》更嚴重的監控時代。

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