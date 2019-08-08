一芳霧峰店遭罵「共產黨」 店長：不理性攻擊員工法院見

2019-08-08 16:19

〔記者陳建志／台中報導〕一芳水果茶在微博發表「挺一國兩制」的發言，引發不少台灣民眾不滿揚言拒喝，一芳水果茶霧峰店的店長，昨晚在臉書社團「霧峰人俱樂部」貼文，透露他騎著「一芳」的外送車，卻遭一位「阿北」怒罵「共產黨」，強調礙於合約不能在「網路上」公開表達，但一間公司的發言不能代表全體加盟主，並說若對員工做出不理性攻擊，大家法院見。

台灣手搖飲料店「一芳水果茶」5日在微博聲明支持「一國兩制」，反對香港罷工，引發不少台灣民眾不滿，一芳霧峰店的店長，昨晚在臉書社團「霧峰人俱樂部」貼文，表示他騎著一芳外送車在霧峰中正路往店裡的路上，卻遭一名年約60歲的熱血阿北，從後方騎機車逼近，並怒目相視，大罵：「共產黨！」

該名店長表示，「礙於公司合約，我們加盟主有許多想法不能表達，至少不能在『網路上』公開表達，但一間公司的發言『不能代表全體加盟主』，甚至連我們國家元首的立場都不能代表全台灣人民，我只能說，我確信自己當初簽下的加盟合約內容是沒有『一國兩制』或『92共識』」。

並說，會發文是為了保護店內員工，強調他們都只是在課業之餘利用時間賺點零用錢跟房租，這些輿論撻伐跟壓力不應該讓他們承受，鄭重呼籲霧峰鄉親，若有人對員工做出不理性的攻擊，無論是言語或肢體上，只要員工心生畏懼或委屈，將會走法律途徑，「大家法院見」，希望大家愛國之餘可以自重，保持善良。

許多網友看到紛紛留言，「真是無妄之災，加油！」、「有guts的店長」，也有人建議「退加盟挺台灣！」、「聯合加盟店向總公司求償」，並說「可以拒喝一芳，但不會惡意對待一芳的員工或老闆」、「我是不會喝啦！也不會去罵你共匪，不過一國兩制的話，其實也沒什麼好談的！」。

記者今天到霧峰店想詢問店長昨晚事發經過和對此風波的想法，不過店內員工表示店長不在，也不方便受訪，但坦承這幾天業績受影響下滑，覺得只是加盟店卻遭波及很無辜，只希望風波趕緊平息。

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