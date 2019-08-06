網紅超酸「一中水果茶」調製法 神結局網友拍案叫絕

2019-08-06 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕在香港反送中示威行動如火如荼進行之時，台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」，昨（5）日不僅譴責香港罷工，更發表聲明支持一國兩制，引發台、港網友譁然。對此，網紅「喬瑟夫」特地拍了一支影片，教網友調製「一中水果茶」；影片中各種諧音諷刺，加上最後的神結局，都讓網友拍案叫絕。

喬瑟夫今日在YouTube頻道「喬瑟夫 Chillseph」推出最新影片「教你輕鬆調出一杯一中水果茶」。他在影片中諷刺地表示，要做最道地的一中水果茶，基底一定要用「最紅的紅茶」，然後加入產地直送的「加州桃李」，然後再加入產地不直送的「送中條梨」；然後加入一個蘋果，一個「中果」（畫面中是小熊維尼布偶），還說要「記得舔一舔」，說著就伸出舌頭朝著布偶的下背部作勢舔了幾下；最後他說要加入一些茶提升層次，像是「苞麗井茶」、「黑井茶」。

喬瑟夫將飲料搖一搖後表示，這時候只要在剔除一些多餘的渣渣，包括「民主啊、人權啊、自由啊都過濾掉」，然後細心一點，把上面的「自尊」的渣渣挑掉，再加入一枚新鮮的人民幣，「就完成啦」！至於要如何享用這杯一中水果茶呢？只見下一個鏡頭，喬瑟夫就將整杯飲料倒入馬桶中，神來一筆的結局令網友讚嘆不已。

喬瑟夫影片發布不到6小時，在臉書上就有超過1500次的分享，近5000人按讚。網友紛紛表示「你雪克杯裡面要放一點煙霧蛋啊」、「酸，我覺得這個茶很酸」、「笑死有夠時事」、「倒馬桶真是太衝擊心靈了」、「看起來也太酸了吧XDD」。

在YouTube觀賞影片請點此連結

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