吳敦義批柯文哲背德 柯反諷吳「白…...」

2019-08-08 15:08

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲創設「台灣民眾黨」，遭國民黨主席吳敦義批評「違背道德，剽竊人家的黨名…」，而柯與立委王金平、鴻海集團創辦人郭台銘之間通話或會面等互動密切，媒體今早聯訪柯是否感覺國民黨在回擊他，對此，柯表示，國民黨內的事情，回擊他幹什麼？「我都沒有叫他…，算了，不要講那麼多。」柯被追問要講吳什麼？他答「你拿Google出來嘛」，記者接話提了個「白」字，柯連聲笑著跟說出「白…」。

媒體提問，關於週刊報導「郭柯會」，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨指為胡說八道，柯文哲說是「三分真，七分假」，到底是什麼？是否不諱言八月一日有郭柯會？又問，王金平說前兩天有王柯會，有談2020年大選合作事宜？

柯表示，台灣的媒體實在太可怕了，寫成這樣，他有說這些話嗎？所以他形容為政治科幻小說，「你們（媒體）填空，空白都部分，你們都會填，講得跟真的一樣」，有見面沒見面，是人家的隱私，除非人家同意講，不然他去外面大聲嚷嚷幹什麼？

柯說，當到台北市長，每天會遇到很多人，如政壇前輩，每天跟誰碰面、講話，若要列出來，這還得了，而對台灣的政局，大家都有憂心之處，幾個比較重要的政治人物，彼此交換意見是正常的。

媒體追問，「郭柯合」民調從上週支持度3成多，降到現在2成多，是否拖越久大家越沒有信任感？柯說，民調這種東西，看看就好，初一十五不一樣，他反對看報治國，認為政策要依「民意、專業、價值」，要思考希望國家要往哪個方向前進，應該要有信心去改變民調，不是每天被民調牽著走。

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