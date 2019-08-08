政院拍板電動機車2年補助31億 擬輔導1萬家機車行轉型

2019-08-08 14:15

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板經濟部提報的「機車產業升級轉型輔導方案」，政院今明2年將補助電動機車經費逾31億元，估計今年有16.22萬輛電動機車成長數，明年推估約新增17萬輛，經濟部並規劃108年到111年輔導1萬家機車行升級轉型，協助機車行建立電動機車的維修能量。

蘇貞昌表示，感謝經濟部、環保署、勞動部協力規劃，持續與相關業者及公協會共同研商，今天提出「機車產業升級轉型輔導方案」，在兼顧燃油機車與電動機車併行發展原則下，除了鼓勵機車製造商研發優質低污染的燃油機車及電動機車外，同時也協助傳統機車行轉型升級。

在「電動機車補助」部分，蘇揆說，考量政策穩定性，引導車廠持續投入資源開發電動機車，明年換購電動車仍給予7千元的補助，如果是使用國產電池的車款，再加碼補助3千元，以引導關鍵組件國產化。

蘇貞昌說，在「燃油機車補助」部分，考量明年出產的七期燃油車在降低空污的效果上也有相當效果，因此政府自明年起，也會給予重型車5千元、輕型車3千元的補助，以加速老舊機車汰換。

為滿足民眾購買電動機車需求，行政院同意經濟部今年額外再追加補助經費11.52億元，經濟部原編列6.06億元，總計今年編列17.58億元。經濟部次長林全能表示，明年則預計編列電動機車補助經費13.73億元。

至於110年以後的補助金額，將再視情況調整，經濟部規劃電動機車補助金額逐年階梯式調降，但暫時不訂定補助的強制退場年限，林全能說，未來要看國內電動機車的生產數量，同時必須精準掌握電池成本，再做政府補助金額的推估。

由於電動機車銷量快速成長，帶動維修保養商機，政府將結合國內機車廠，開設新型燃油機車與電動機車維修技術課程，並補助傳統機車行升級轉型的技能提升，對象擴及非原廠授權體系的機車行，讓老師傅也可習得電動機車的維修技術。林全能說，目前已與有9家機車行溝通，他們願意參與轉型輔導工作。

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