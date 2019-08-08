國民黨換柱2.0？韓國瑜競選團隊：不可能發生

2019-08-08 11:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部將設在高雄市，預定在台北市要在中央黨部十一樓設置北部競選辦公室，擔任北辦副執行長的國民黨立委許淑華今天上午會勘場地現況。許淑華指出，目前競選團隊將以北、高兩地為主，未來還會在東部、中部分別設置聯絡處，初期北辦將進駐四至五位人力，未來隨業務變多，人事有需求會再增加，北辦主要負責行程與媒體聯繫及新聞回應，因此發言人也會進柱北辦。

許淑華表示，目前距離選舉還有半年，未來仍將以高雄市為最重要的基地，北辦會設置一位主任，負責業務工作分配，並保留一間辦公室給負責競選總部與黨中央聯繫窗口的國民黨中常委姚江臨。

許淑華並指出，韓國瑜未來到北辦的機會不多，除了平日忙於市政，假日還要跑選舉行程，大概只有北辦佈置完成後，再安排時間來給工作人員加油，韓國瑜會以高雄競選總部為主。

有關與前鴻海董事長郭台銘聯繫整合，迄今沒有結果，許淑華表示，郭台銘參與過黨內初選，這段期間韓陣營也積極聯絡郭，雖然沒有見到面，但有拜託黨主席吳敦義與前總統馬英九透過私交幫忙安排，見面只是早晚問題，現階段韓陣營以全力衝刺市政與選戰為主，她對黨內整合問題有信心，前立法院長王金平已經與韓國瑜碰面並表達祝福，所以她不擔憂整合問題，「隨時間再往前推進，會是一種自然的結合。」

對於媒體詢問國民黨是否可能再有「換柱」，許淑華回應，她不解為何外界一直操作會有「換柱2.0」發生，韓國瑜是經黨內初選機制產生的總統參選人，而且民調大幅領先，對於媒體有不同民調她都尊重，但「換柱」是對國民黨一個非常大的傷害，而且就她向吳敦義的了解，國民黨不可能發生這種事情，未來黨部一定全力輔選韓國瑜。

至於有媒體名嘴分析韓國瑜特質，會讓許多「經濟藍」、「知識藍」投不下去，許淑華則說，她無法細分那一種藍會投不下去，每一種階層、年齡都是韓陣營要爭取支持的對象，況且一些支持韓國瑜的高知識分子、庶民都大有人在，歸類那一種人不支持韓國瑜過於簡化。

媒體詢問是否滿意辦公室格局、風水，許淑華說，她看不懂風水，過去這個空間是前台北市長參選人丁守中的競選辦公室，每個辦公室的格局有不同需求，因此未來還會再調整，將朝空間設計更為開敞以及公共空間要加大來調整。

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