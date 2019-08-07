籤詩指韓國瑜「言語雖多不可從」 郭粉笑了

2019-08-07 19:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘支持者組成的「老虎軍團」成員日前向花蓮市三仙河福德廟求籤詩，問韓國瑜的選情，籤詩寫著「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍，暗中終得明消息，君爾何須問重重」；郭台銘太太曾馨瑩的堂哥曾惠騰看了笑說，土地公說韓國瑜很會說又說很多，也道出郭台銘鴨子划水終會浮出水面，還要大家不要一直問，神明真是乾脆又說實話。

郭台銘、柯文哲、王金平是否結盟？是否會影響韓國瑜選情？昨晚中部地區已有民眾接獲民調電話探詢郭柯合作的投票意願，也了解受訪者是否支持香港反送中行動。

郭粉組成的「老虎軍團」對韓國瑜選情十分關心，有成員兩週前即到花蓮市三仙河福德廟求籤詩，主要是問韓國瑜的選情，抽到的籤詩詩文如：「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍，暗中終得明消息，君爾何須問重重。」

曾惠騰也收到這位「老虎軍團」成員傳來的籤詩照片，還有解籤詩的錄音檔；他說，這位郭粉提供的籤詩，按照其錄音的解釋，得知土地公的意思是說「韓國瑜很會說，常說得天花亂墜，但言過其實不可從；雖說參選過程廝殺得厲害，但韓國瑜不是那條龍；至於郭暗中動作終有突破的一刻，你們又何必一直問這件事」。

曾惠騰說，這位郭粉並沒有幫郭董求籤問會不會選上，但在問郭台銘的選情籤詩裡，土地公即加碼告知，郭董現在鴨子划水一定會有水落石出的結果，可能是土地公被大家問煩了，最後回應「君爾何須問重重」，要大家不要同樣的事一問再問。

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