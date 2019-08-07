柯文哲組黨拉攏郭台銘 吳敦義：我們也在拉攏啊

2019-08-07 17:01

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，並積極拉攏在國民黨總統初選中落敗的前鴻海董事長郭台銘及前立法院長王金平合作2020大選，國民黨主席吳敦義今天受訪時抨擊柯文哲違悖道義，「剽竊人家的『台灣民眾黨』」，「要選總統的人，基本的道德跟人格，應該要尊重人家，對不對﹗」

對於媒體詢問，國民黨與郭台銘的整合是否還有望？吳敦義對媒體說，「接不接電話，不是你問，我就隨便講，就是有通，我也不能隨便講，何況有時候接，不一定能接得上呀！」

媒體追問是否整合還有希望？他說，「當然隨時都有希望，盡最大的努力呀﹗」

接著媒體詢問對於柯文哲在積極拉攏郭台銘一事，吳敦義回應，「他一直在拉隴，我們也在拉攏啊﹗拉選票大家努力嘛﹗我們不可能告訴他不要拉攏呀﹗」隨後吳又話鋒一轉說，「他竟然違悖道義，人家的後人都不贊成，他剽竊人家的『台灣民眾黨』，這個也不好、不好，要選總統的人，基本的道德跟人格應該要尊重人家，對不對﹗」

當媒體再問是否可能「吳郭會」？吳敦義則不再回答，僅說「謝謝」。

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