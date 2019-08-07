關閉自由行、封殺金馬獎 學者：北京陷入「獨裁者的困境」

2019-08-07 19:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕在2020年總統大選前，中國對台打壓一波波，1日關閉中客自由行，今天（7日）又封殺金馬獎。成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富認為，這是中國威權體制下的慣性表現，不過卻也面臨「獨裁者的困境」。雖然北京未來可能再祭出兩岸航班、小三通、台商表態、拔我邦交國等手段，卻也可能因此凝聚台灣民眾的愛國心，「中國打壓都是幫倒忙，這是北京的宿命」。

洪敬富分析，北京選在這個時間點接連出手，應與最近中國黨政要員召開的「北戴河會議」與「八一建軍節」有關；在香港的「反送中」運動、美中貿易戰未和緩、人民幣貶破七下，北京對社會的不安，必須有所因應，台灣問題成為化解內部矛盾的出口。

台大政治系副教授陳世民指出，中國港澳辦與前香港特首董建華皆稱，「反送中」運動是「西方政客與台灣當局」推波助瀾，北京認為「反送中」對在台推展「一國兩制」有負面影響，因此透過關閉中客、封殺金馬等方式來懲罰台灣、給蔡政府壓力。

洪敬富表示，對岸對台種種施壓，是威權體制下的慣性表現，不過，卻陷入「獨裁者的困境」，北京不能忍受台灣在主權統一道路上背道而馳，但仍不得不做政治表態，他們一直評估，出手時機、拿捏力道，就怕造成反效果。但據過往經驗，中國的打壓反而不斷強化台灣意識。

洪敬富研判，北京未來可能選擇兩岸航班、小三通議題出手，指標性的台商、民間團體在接近大選時被迫表態。而近日斐濟外館被迫改名，未來中國可能再拔我邦交國。「在越接近總統大選的時刻，中國會在天秤上增加更多砝碼，讓台灣大選往統一路上更邁進。」

陳世民認為，中國仍可能持續對台軍事威嚇；中國日前在東山島周遭、距金門僅55公里的進行兩棲登陸演習，7月中也在「朱日和基地」演習，朱日和基地就是模擬總統府、台北的街廓布局，這些演習針對性相當明顯。

陳世民分析，軍事威嚇相當敏感、成效也難講，北京或許擔心有負作用，所以才刻意挑選在選前半年的時機點。事實上，在選前5個月宣布停止中客來台，也是避免施壓出現短期的反效果，且經濟影響長期還可發酵出來。北京就怕像2016年總統大選的周子瑜事件，過度施壓反而衝擊藍營選情。

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