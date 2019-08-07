獨家》挺「反送中」 林致宇抗議香港駐台機構挨告

2019-08-07 19:11

〔記者林曉雲／台北報導〕目前就讀靜宜大學的林致宇曾積極參與反黑箱課綱行動，不久前寄抗議信到台北的香港經濟貿易文化辦事處，表達力挺「反送中」的香港青年，今天收到警方電話通知，指辦事處已報警提告。林致宇表示，香港經貿辦事處非但沒有正視應負的義務，對台灣人民的和平訴求，還採取司法手段壓迫，顯示出港府的傲慢，他感到遺憾也表達譴責。

林致宇表示，他日前基於表達對香港反送中事件，港府鎮壓抗議人民之不滿，而向香港駐台灣經濟貿易文化辦事處寄出包裹郵件，合理表達政治性訴求；包裹中除了抗議信、照片，還有貼上金紙、用油漆染成紅色的上衣。

林致宇說，他想要表達，元朗無差別攻擊事件及後續港府的鎮壓手段，已令很多台灣人不滿且憤怒，為了表達不滿及譴責，且告知駐台港辦作為官方代表有義務有所作為，否則若衝突持續擴大，基於保護國際人權的立場，台灣人將必然以具體行動回應駐台港辦，因此寄出抗議郵包。

今天傍晚他接獲派出所致電，告知辦事處已對他提告，要求他到案說明。

林致宇說，香港經貿辦事處作為台灣唯一具備香港官方色彩的機構，對於國際輿論關注的反送中事件，非但不正視訴求，更以報警方式，意圖為其政治責任滅火，更不可取之處，是對於持不同意見者如他，採取以司法途徑方式來打壓異己。

林致宇說，他會坦然面對及配合一切正當法律程序的調查，但對於駐台港辦如此態度，除感痛心疾首外，更擔憂駐台港辦、港府已成為中國北京當局的「看門犬」，同時顯示港府上下一致性的傲慢和消極，以及打壓抗議人士的不曾手軟。

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