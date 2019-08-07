王浩宇FB大頭貼換「韓家軍」 甜喊：我算鋼鐵粉嗎？

2019-08-07 17:15

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是七夕情人節，綠黨桃園市議員王浩宇4日晚間在臉書PO文「搬到汐止區」，把資料改為「現居汐止區」，引發熱議。王浩宇今日上午在臉書公開他在汐止市場掃街的照片後，下午他突然把FB大頭貼換成「韓家軍」並問網友「我算鋼鐵韓粉嗎」？

新北市汐止區屬區域立委新北市第十二選區，現任立委是時代力量黃國昌；王浩宇今日上午去汐止後，在臉書再發文批黃國昌，他寫道，聽到民眾耳語表示「選完之後，沒看過黃國昌」、「汐止很久沒有立委了」！

王浩宇說：「這幾天實際跑了汐止基層，才終於知道為什麼戰神的民調可以落後李永萍30％。把民眾的需求當放屁，有媒體的地方卻總是爭取曝光，做一個區域立委，我覺得黃國昌真的要檢討。」最後並標註「真的要多多加油了」、「拜託快點宣布參選吧!」

是否要轉換跑道選汐止？對此，王浩宇澄清，「說清楚，我是中壢人，中壢是我的家。我沒有要選汐止，只是想幫忙未來要參選的人暫時幫忙做好基層經營，以免國民黨得利，我會撐一陣子。這本來是黃國昌該做的工作，他沒有好好做。」

王浩宇下午並把臉書大頭照改成「韓家軍」，並問「我算鋼鐵韓粉嗎？」網友對此留言「面對韓粉一定騙的過別擔心，但台灣人很難！」「騙起來！」「這樣子很棒！拿國旗的浩宇更帥！」「希望你把圖像保持下去，對你選立委有效，先把泛中華民國派的票騙到手再說，曲線台獨！」但也有人吐槽「你是昌粉啦！明明暗戀黃國昌很久了」。

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