宣布不選汐止立委！ 王浩宇自曝在新北跑基層原因...

2019-08-07 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇4日將臉書個人資料居住地改到「汐止區」，今天特別到新北汐止走基層，他批評時代力量立委黃國昌把汐止民眾的需求當屁，認為黃國昌作為區域立委，真的需要檢討。

王浩宇昨晚在臉書上表示，今天的第一個行程就在汐止，要開始多跑基層聽聽在地的聲音，至少要讓汐止人知道，真的有比國民黨更好的選擇。對於外界質疑要選汐止立委，王浩宇指出，中壢是我的家，他沒有要選汐止，只是想幫忙未來要參選的人暫時幫忙做好基層經營，以免國民黨得利，他會撐一陣子。王浩宇還說，「做事情又不一定要有利益，為國家好幹嘛不做？」

王浩宇今天在臉書上說，這幾天實際跑了汐止基層，才終於知道為什麼黃國昌的民調可以落後國民黨立委參選人李永萍30%，黃把民眾的需求當放屁，有媒體的地方卻總是爭取曝光，作為一個區域立委，他覺得黃真的要檢討。他還透露，有汐止民眾對他說，「選完之後，沒看過黃國昌！」「汐止很久沒有立委了！」

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